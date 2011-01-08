Внедрить директ/adsense, sape (сайт на IPB 2.3.6)

Сайт (www.mirea.org) на IPB 2.3.6.

Нужно:

1. Органично внедрить код адсенс, директ (бегун) на главную, в форум, файлы и галерею.

2. Сделать блок (и удобное управление добавлением ссылок на статьи) на главной как на этих сайтах:

http://manutd.ru/ - внизу страницы «Статьи спонсоров»

http://www.mr7.ru/ - почти внизу справа «Статьи партнеров»

Ссылки из этого блока будут вести на статьи в соответствующих подразделах раздела «На правах рекламы» в форуме.

3. Органично раскидать по сайту ссылки (по 2 шт., на главной - по 3 шт.) от sape, mainlink, linkfeed, setlinks.

Можем оформить безопасную сделку.

Рассмотрю встречные предложения по монетизации данного сайта.