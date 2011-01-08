Расширение сайта на самописной кмс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка186 просмотров

Требуется расширять функциональность сайта (портала) на самописной кмс.

Задач много, нужно долгосрочной сотрудничество.

Кандидат обязательно из Москвы, возможность общаться по моб телефону и возможность личных встреч.

Контакты: 8-985-309-99-45

14 лет назад
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44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров