Усовершенствование MP3 поисковика

Приветствую.

Имеется сайт по поиску МП3 музыки. Суть работы сайта такова:

пользователь вбивает запрос, сайт парсит разные источники и через CURL отдает песню на наш сервер, а оттуда сразу пользователю. Спарсенные запросы и урлы к трекам остаются в кэше. Через некоторе время кеш "протухает", его сбрасываем и все заново.

Что требуется?

Необходимо дописать скрипт на выполнение следующих задач:

1. После поиска, юзер получает список треков, как обычно. Но при прослушивании трека или даунлоаде - трек не просто играется через CURL с донора, а копируется на наш сервер, получая в себя теги (название песни, исполнитель, продолжительность) и остается на нашем сервере.

2. При последующем поиске трека, поиск сначала осуществляется по песням, которые сохранились на нашем сервере, а при неудаче - начинает искать на сторонних ресурсах. После чего - сохраняет трек у нас.

3. Необходимо добиться того, чтобы дублирование контента на нашем сервере свелось к минимуму.

4. Необходимо предусмотреть возможность использования распределенной нагрузки: хранение контента на разных серверах.

Это основные положения ТЗ.

Пожалуйста, только серьезные предложения и только с конкретными ценами или хотя бы с диапазоном. На предложения в личку я не отвечаю. На предложения без цены ответа не будет также: давайте уважать время друг друга.

Для исполнителя НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО.