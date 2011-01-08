Необходимо настроить модуль "Переходы" под UTF версию движка Datalife 9.2 Сам модуль: http://getdle.org.ru/dle/modules/70-modul-perehody-84-final-release.html Автор модуля молчит и делать не хочет. Основная ошибка в модуле на UTF версии движка - при ...
Усовершенствование MP3 поисковика
Приветствую.
Имеется сайт по поиску МП3 музыки. Суть работы сайта такова:
пользователь вбивает запрос, сайт парсит разные источники и через CURL отдает песню на наш сервер, а оттуда сразу пользователю. Спарсенные запросы и урлы к трекам остаются в кэше. Через некоторе время кеш "протухает", его сбрасываем и все заново.
Что требуется?
Необходимо дописать скрипт на выполнение следующих задач:
1. После поиска, юзер получает список треков, как обычно. Но при прослушивании трека или даунлоаде - трек не просто играется через CURL с донора, а копируется на наш сервер, получая в себя теги (название песни, исполнитель, продолжительность) и остается на нашем сервере.
2. При последующем поиске трека, поиск сначала осуществляется по песням, которые сохранились на нашем сервере, а при неудаче - начинает искать на сторонних ресурсах. После чего - сохраняет трек у нас.
3. Необходимо добиться того, чтобы дублирование контента на нашем сервере свелось к минимуму.
4. Необходимо предусмотреть возможность использования распределенной нагрузки: хранение контента на разных серверах.
Это основные положения ТЗ.
Пожалуйста, только серьезные предложения и только с конкретными ценами или хотя бы с диапазоном. На предложения в личку я не отвечаю. На предложения без цены ответа не будет также: давайте уважать время друг друга.
Для исполнителя НЕОБХОДИМО НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО.
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