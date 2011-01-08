Верстка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт23 заявки346 просмотров

Аккуратная, кроссобразуемая, валидная, и.т.д.

Нужно сверстать много страниц. Оплата примерно 8-10$ в час

Примеры сверстанных сайтов обязательны. На основе них будет приниматься решение.

14 лет назад
alexalexalex
Борисов 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров