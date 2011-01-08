Сроки проекта: С 1 февраля по 15 марта 2011 года. Краткое описание: Каталог автомобилей с возможность продажи покупки машин используя сайт, на сайте должен присутствовать блог, авторицация ...
Верстка
Аккуратная, кроссобразуемая, валидная, и.т.д.
Нужно сверстать много страниц. Оплата примерно 8-10$ в час
Примеры сверстанных сайтов обязательны. На основе них будет приниматься решение.
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