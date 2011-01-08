Сроки проекта: С 1 февраля по 15 марта 2011 года. Краткое описание: Каталог автомобилей с возможность продажи покупки машин используя сайт, на сайте должен присутствовать блог, авторицация ...
Надо сделать авто зашифровку.
Добрый день.
Надо сделать авто зашифровку сгенерированого кода. генерируется во фрейме, но надо чтобы он выдавался пользователю сразу зашифрованным.
Шифровка как тут только автоматом: http://bname.ru/tools/webmasters/encoding_html/
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