Нужна разработка сайта, состоящего из 2-3 страниц: 1. Промо-страница приложения для платформы android (возможность редактирования приветствуется, вставка картинок тоже). Поэтому предпочтительно CMS Joomla. 2. Чуть более расширенная форма регистрации ...
Сайт-каталог автомобилей
Сроки проекта:
С 1 февраля по 15 марта 2011 года.
Краткое описание:
Каталог автомобилей с возможность продажи покупки машин используя сайт, на сайте должен присутствовать блог, авторицация и комментарии с помошью социальных сетей (vkontakte.ru, facebook.com).
Модули:
• Каталог
• Магазин
• Блог
Дизайн — имеется готовый вариант html+css
Модульность проекта:
Проект состоит из 3-ех модулей: каталог, магазин, блог (связан с социальными сетями по средствам API).
Технологии:
PHP, AJAX, MYSQL, CSS
Требования к кандидатам:
Опыт ООП, AJAX (jquery)
Требования к проекту:
Для проекта описанны классы и методы, смоделированна база данных.
Крайне важно придерживаться описанных стандартов, будет осуществляьбся проверка кода со стороны заказчика, также необходимо полностью комментировать весь код. Описания к методам и объектам. (т.к. техническое задание уже содержит в себе описание методов классов и объектов, достаточно сохранять оригинальные комментарии).
Оплата:
Оплата по завершению каждого модуля и проверки кода:
• Каталог — c 01.02 по 14.02;
• Магазин — с 14.02 по 28.02;
• Блог — с 28.02 по 15.03.
Дополнительные требования к кандидату:
Доступность по email, телефону — ежедневно.
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