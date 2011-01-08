Сайт-каталог автомобилей

Сроки проекта:

С 1 февраля по 15 марта 2011 года.

Краткое описание:

Каталог автомобилей с возможность продажи покупки машин используя сайт, на сайте должен присутствовать блог, авторицация и комментарии с помошью социальных сетей (vkontakte.ru, facebook.com).

Модули:

• Каталог

• Магазин

• Блог

Дизайн — имеется готовый вариант html+css

Модульность проекта:

Проект состоит из 3-ех модулей: каталог, магазин, блог (связан с социальными сетями по средствам API).

Технологии:

PHP, AJAX, MYSQL, CSS

Требования к кандидатам:

Опыт ООП, AJAX (jquery)

Требования к проекту:

Для проекта описанны классы и методы, смоделированна база данных.

Крайне важно придерживаться описанных стандартов, будет осуществляьбся проверка кода со стороны заказчика, также необходимо полностью комментировать весь код. Описания к методам и объектам. (т.к. техническое задание уже содержит в себе описание методов классов и объектов, достаточно сохранять оригинальные комментарии).

Оплата:

Оплата по завершению каждого модуля и проверки кода:

• Каталог — c 01.02 по 14.02;

• Магазин — с 14.02 по 28.02;

• Блог — с 28.02 по 15.03.

Дополнительные требования к кандидату:

Доступность по email, телефону — ежедневно.