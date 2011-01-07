Помощь в реализации системы генереции комплектов документов. Возможности системы: 1. Распределение данных из форм обратной связи в определенных местах шаблонов документов формата word,exel. 2. Составление форм обратной связи из полей данных. ...
Регистрация на MODx, обновление информации
Требующиеся изменения в:
- обновлении, добавлении Новостей и информации о себе
все на модх. есть подключаемый функционал на классах php, шаблонизатора Smarty.
Сайт открываем в буржунете на английском - переводчик возможно не спасет нужно владение английским для понимания того что выводится юзерам, в админке естественно все так же.
Работу организуем так:
-дается направление - отработано - обсуждаем сколько ушло на это время и ставим в зачет оплату. И потом следующие задание.
Заявки фрилансеров
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