Регистрация на MODx, обновление информации

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Закрыт1 заявка100 просмотров

Требующиеся изменения в:

- обновлении, добавлении Новостей и информации о себе

все на модх. есть подключаемый функционал на классах php, шаблонизатора Smarty.

Сайт открываем в буржунете на английском - переводчик возможно не спасет нужно владение английским для понимания того что выводится юзерам, в админке естественно все так же.

Работу организуем так:

-дается направление - отработано - обсуждаем сколько ушло на это время и ставим в зачет оплату. И потом следующие задание.

MODXPHP
14 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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