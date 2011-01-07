Регистрация на MODx, обновление информации

Требующиеся изменения в:

- обновлении, добавлении Новостей и информации о себе

все на модх. есть подключаемый функционал на классах php, шаблонизатора Smarty.

Сайт открываем в буржунете на английском - переводчик возможно не спасет нужно владение английским для понимания того что выводится юзерам, в админке естественно все так же.

Работу организуем так:

-дается направление - отработано - обсуждаем сколько ушло на это время и ставим в зачет оплату. И потом следующие задание.