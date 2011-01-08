Custom Fields и Wordpress

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Завершен3 заявки170 просмотров

Задача: сделать сортировку записей по значению, внесенному в Custom Fields по возрастанию.

Дано: шаблон с функцией сортировки, однако сортировка работает корректно только при сортировки одинковых по длинне значений( например 123 и 124 - сортирует нормально , а 12 и 123 - не сортирует ) - это нужно починить.

Предлагайте варианты решения и бюджет.

WordPress
14 лет назад
rim89
36 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$15
1 день
Быстро решил поставленную задачу с Wordpress
Задание ясное, оплата сразу после выполнения, все отлично.

Заявки фрилансеров

werewolf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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