Сделать надо блог, на WP, выбор шаблона - за вами (предоставьте 3-9 вариантов для выбора, это не сильно принципиально? главное, чтобы он незакодированный был и кросс-браузерный). Оплата по факту (после настройки всего на реальном хосте), ...