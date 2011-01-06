Настройка и конструктор для интернет магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка163 просмотра

Интересует разработка конструктора товаров для интернет-магазина на джумле. Пример - http://www.e-prikid.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=myflypage_all.tpl&tshirt_id=4301&product_id=4915&maket_color=DEFAULT&film=flex&option=com_virtuemart&Itemid=2 .

Также интересует настройка виртуамарта

Joomla
14 лет назад
ryslan2011
Руслан 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров