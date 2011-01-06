Настроить отправку формы на e-mail

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок225 просмотров

Есть форма заполняемая человеком, нужно подредактировать и настроить отправку в "читаемом" виде на 2 почтовых ящика. (1 копия на каждый email)

14 лет назад
lexus1991
Алексей 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DENVI
Данил 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

DENVI
Данил 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад