Настроить sobi2 (joomla1.5)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка267 просмотров

На работающем сайте нужно настроить табличный вывод информации

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Модуль для CMS

    Требуется сделать модуль/компонент для InstantCMS. Функции модуля: 1. загрузка пользователями через личный кабинет на сайт аудио-файлов в формате mp3, создание краткого описания для файла (название, исполнитель, жанр и т.п.) 2. отображение в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Перевод форума pybb (python) на phpbb3 (или ipb)

    Подключить к онлайн проекту footter.com (к базе данных, функционалу, дизайну) стандартный движок форума (ipb, phpbb2 или подобный – решим при личной договоренности с исполнителем) с перечисленным в ТЗ функционалом и свойствами. ...

    Python
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер + сайт

    Здравствуйте Нужно распарсить три сайта погоды и сделать из них один + ежедневный парсинг) Парсить архив + постоянный ежедневное обновление. + вывести все это. Также нужно сделать возможность добавлять статьи и ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстка макетов для сайта

    $250

    Необходимо сделать новую html верстку для сайта компании. к вертске предъявляются определенные требования. в идеале надо, чтобы она максимально соответствовала стандартам шаблонов magnolia cms.

    HTML
    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Переделка сайта

    $50

    Есть сайт на джумле недоделанный appollo-info.ru нужно срочно исправить ошибки в дизайне и каталоге. за сегодня! ссылка на ТЗ в пдф aistenok9.ru/site.pdf 14 mB

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сменить изображение в шапке и телефон

    В поисках веб мастера на небольшую задачу. Существует готовый сайт на самопиской cms, требуется сменить изображение в шапке и телефон. Сайт есть в архиве, поднять его нужно на хосте. Задача максимум на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать функции обработки изображений на PHP5/GD2

    $20

    Нужны 2 функции реализующие перетекание изображений друг в друга на основе маски. Функция для горизонтального перетекания и отдельная функция для вертикального перетекания. Количество изображений от двух до трех. Язык программирования: ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Разработка сайта-каталога оборудования

    Ищу специалиста для создания портала по оборудованию. В частности - по станкам. Пример такого сайта - tutstanki.ru. Т.е на сайте должен быть каталог станков, каталог фирм, каталог объявлений по покупке и продаже станков и, собственно, ...

    DrupalJoomla
    Веб-программирование17 заявок
    Закрыт
    14 лет назад