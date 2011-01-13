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Написать функции обработки изображений на PHP5/GD2
Нужны 2 функции реализующие перетекание изображений друг в друга на основе маски.
Функция для горизонтального перетекания и отдельная функция для вертикального перетекания.
Количество изображений от двух до трех.
Язык программирования: PHP 5
Графическая библиотека: GD 2 (ImageMagick не подходит из-за различия поведения версий)
Пример вертикального перетекания для двух изображений прикреплен в приложении.
Дополнительные требования: приемлемая скорость работы функции
Выбранный исполнитель
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