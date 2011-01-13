Написать функции обработки изображений на PHP5/GD2

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки168 просмотров

Нужны 2 функции реализующие перетекание изображений друг в друга на основе маски.

Функция для горизонтального перетекания и отдельная функция для вертикального перетекания.

Количество изображений от двух до трех.

Язык программирования: PHP 5

Графическая библиотека: GD 2 (ImageMagick не подходит из-за различия поведения версий)

Пример вертикального перетекания для двух изображений прикреплен в приложении.

Дополнительные требования: приемлемая скорость работы функции

PHP
14 лет назад
Grimuar
41 год
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Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

DiEgo
29 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
$20
1 день
Выполнил задачу быстро и качественно. Буду продолжать сотрудничать.
Хороший заказчик. Будем продолжать сотрудничать.

Заявки фрилансеров

DiEgo
29 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад

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