Заполнить контент сайта на флеше.

Есть уже полуготовый сайт. www.3110000.info/namaz2/index.html

Нужно создать меню разделом, и под меню, и странички с контентом, и заполнить их.

Инфо должно подгружатся из внешних файлов, например xml, чтоб легко было редактировать.

В док файле меню.

красными отмечено категории, остальное подкатегории.

Я так вижу это решение, если есть другие, рассмотрим.

Заранее спб.