Заполнить контент сайта на флеше.

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Закрыт5 заявок254 просмотра

Есть уже полуготовый сайт. www.3110000.info/namaz2/index.html

Нужно создать меню разделом, и под меню, и странички с контентом, и заполнить их.

Инфо должно подгружатся из внешних файлов, например xml, чтоб легко было редактировать.

В док файле меню.

красными отмечено категории, остальное подкатегории.

Я так вижу это решение, если есть другие, рассмотрим.

Заранее спб.

14 лет назад
online_srote
Алакбаров 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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