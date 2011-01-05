Требуется программирование сайтов, множество отличий между сайтами. Только программинг - верстку, ТЗ мы даем. Ничего особо сложного - каталоги, фильтры, корзины, импорты. Если что не знаете - наши текущие программисты подскажут. CMS только наша, ...
Заполнить контент сайта на флеше.
Есть уже полуготовый сайт. www.3110000.info/namaz2/index.html
Нужно создать меню разделом, и под меню, и странички с контентом, и заполнить их.
Инфо должно подгружатся из внешних файлов, например xml, чтоб легко было редактировать.
В док файле меню.
красными отмечено категории, остальное подкатегории.
Я так вижу это решение, если есть другие, рассмотрим.
Заранее спб.
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