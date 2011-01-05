Проект энциклопедия

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок227 просмотров

Нужен знающий человек хорошо разбирающийся в написании скриптов и знакомый с БД. Необходимо создать скрипт обходящий группу моих сайтов и собирающий новостную информацию в виде файла или файлов и транслирующий их на подписки на моих сайтах или сторонние подписки зарегистрированных пользователей.

Пожайлуста пишите на мой е-мейл (просматриваю почту утром, днем и вечером) [email protected] и еще раз [email protected]

14 лет назад
reg4433
Эдуард 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров