Проект энциклопедия

Нужен знающий человек хорошо разбирающийся в написании скриптов и знакомый с БД. Необходимо создать скрипт обходящий группу моих сайтов и собирающий новостную информацию в виде файла или файлов и транслирующий их на подписки на моих сайтах или сторонние подписки зарегистрированных пользователей.

Пожайлуста пишите на мой е-мейл (просматриваю почту утром, днем и вечером) [email protected] и еще раз [email protected]