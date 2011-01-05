Передача нужного региона яндексу

Здравствуйте. Нужен сайт по функционалу вот такой: http://www.drive2.ru/. Предварительно, как прокомментировал заказчик, дизайн практически то же самый. Ваши сроки и цены пишите пожалуйста в общий список, а не в личку, так как цен будет ...