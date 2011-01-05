Мне необходимо создать скрипт парсер грабер на php . Грабит музыку и парсит категории муз сайта zvukoff.ru в базу данных mysql. движок kasseler имеется готовый грабер только выполняет ряд функций по другому. ...
Требуется скрипт для XHE
Требуется постер для Xedant Human Emulator под различные движки. Базы постов, сайтов хранятся в файлах. Постер должен определять необходимость регистрации, уметь регистрироваться, активировать аккаунт, размещать сообщения и сохранять промежуточные результаты работы.
Есть готовый скрипт, который можно использовать в качестве шаблона для адаптации к новым движкам.
Необходимые базы сайтов для работы предоставляются в ограниченном работе. Просьба указывать стоимость работы за 1 cms, сроки.
Наличие опыта и адекватная цена - являются залогом долгосрочного сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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