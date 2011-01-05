Требуется скрипт для XHE

Требуется постер для Xedant Human Emulator под различные движки. Базы постов, сайтов хранятся в файлах. Постер должен определять необходимость регистрации, уметь регистрироваться, активировать аккаунт, размещать сообщения и сохранять промежуточные результаты работы.

Есть готовый скрипт, который можно использовать в качестве шаблона для адаптации к новым движкам.

Необходимые базы сайтов для работы предоставляются в ограниченном работе. Просьба указывать стоимость работы за 1 cms, сроки.

Наличие опыта и адекватная цена - являются залогом долгосрочного сотрудничества.