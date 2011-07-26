Мне необходимо создать скрипт парсер грабер на php . Грабит музыку и парсит категории муз сайта zvukoff.ru в базу данных mysql. движок kasseler имеется готовый грабер только выполняет ряд функций по другому. ...
Шаблон для WordPress с панелью управления настроек
Требуется шаблон для WordPress с панелью управления настроек
для WordPress с панелью управления.
Дизайн шаблона есть полностью, необходимо сделать для него панель управления опциями.
Необходимые встроенные опции в шаблон:
- выбор стиля (style.css),
- выбор заголовка сайта текст или картинка (logo)
- выбор расположения бокового sidebar (left или right)
- дропдаун меню (горизонтальное)
- аккордеон меню (вертикальное)
- интеграция 3-х jquery slider-ов (опция выбора из Nivo, CODA, Accordeon image)
- сделать виджет (материал из чего делать виджет есть)
Жду предложения, бюджет и сроки обсудим.
Выбранный исполнитель
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