Шаблон для WordPress с панелью управления настроек

Очень доволен результатом. Сделано качественно, ошибки справлялись оперативно. После выполнения проекта, заказал много чего еще в этот проект, все дополнения исполнены также качественно. И в дальнейшем надеюсь на длительное сотрудничество. Буду заказывать еще проекты у Владимира. В общем рекомендую этого исполнителя.