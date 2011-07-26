Шаблон для WordPress с панелью управления настроек

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Завершен2 заявки153 просмотра

Требуется шаблон для WordPress с панелью управления настроек

для WordPress с панелью управления.

Дизайн шаблона есть полностью, необходимо сделать для него панель управления опциями.

Необходимые встроенные опции в шаблон:

- выбор стиля (style.css),

- выбор заголовка сайта текст или картинка (logo)

- выбор расположения бокового sidebar (left или right)

- дропдаун меню (горизонтальное)

- аккордеон меню (вертикальное)

- интеграция 3-х jquery slider-ов (опция выбора из Nivo, CODA, Accordeon image)

- сделать виджет (материал из чего делать виджет есть)

Жду предложения, бюджет и сроки обсудим.

jQueryWordPress
14 лет назад
AlexCyber
53 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

winterwolf
Владимир 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$250
14 дней
Очень доволен результатом. Сделано качественно, ошибки справлялись оперативно. После выполнения проекта, заказал много чего еще в этот проект, все дополнения исполнены также качественно. И в дальнейшем надеюсь на длительное сотрудничество. Буду заказывать еще проекты у Владимира. В общем рекомендую этого исполнителя.
Отличный заказчик! Все вопросы и нюансы согласовывались оперативно. Платит исправно и во время. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

winterwolf
Владимир 
41 год
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад