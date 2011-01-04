Разработка площадки по продаже информации

Требуется разработка движка для продажи информации.

Вкратце: человек регистрируется на сайте. Добавляет информацию и её цену. Пользователи на сайте покупают её. После оплаты webmoney им даётся код на просмотр етой информации.

Полное ТЗ вышлю только после личного общения.

Цена до 300$, предложения выше этой цены не рассматриваются.

В случае успешной реализации будут другие проекты на разработку. Предпочтение будет отдаваться тем людям, которые будут готовы выполнить это задание за меньшую цену :)