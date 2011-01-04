Разработка площадки по продаже информации

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок220 просмотров

Требуется разработка движка для продажи информации.

Вкратце: человек регистрируется на сайте. Добавляет информацию и её цену. Пользователи на сайте покупают её. После оплаты webmoney им даётся код на просмотр етой информации.

Полное ТЗ вышлю только после личного общения.

Цена до 300$, предложения выше этой цены не рассматриваются.

В случае успешной реализации будут другие проекты на разработку. Предпочтение будет отдаваться тем людям, которые будут готовы выполнить это задание за меньшую цену :)

14 лет назад
W1N
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

stepennwolf
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$180
5 дней

Заявки фрилансеров

stepennwolf
Игорь 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад