Карта с API Яндекс-карт - маршруты автобусов

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Закрыт2 заявки182 просмотра

Есть две задачи:

1. Нарисовать на Яндекс-карте маршруты автобусов (20-30 штук).

Маршруты должны проходить через остановки (есть на яндекс-картах).

Около каждой остановки должен быть балун со списком маршрутов, проходящих через нее.

На странице описания маршрута должна отображаться карта с одним нужным маршрутом.

Реализовать функцию "как проехать" - при указании начальной и конечной точек построить маршрут средствами Яндекса и определить, какими автобусами можно добраться до нужного места.

Подключить к этой карте функционал яндекс-пробки

2. перевести карту http://uslugu4u.ru/zelenograd_na_karte/ с гугла на яндекс

14 лет назад
denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров

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