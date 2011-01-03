Карта с API Яндекс-карт - маршруты автобусов

Есть две задачи:

1. Нарисовать на Яндекс-карте маршруты автобусов (20-30 штук).

Маршруты должны проходить через остановки (есть на яндекс-картах).

Около каждой остановки должен быть балун со списком маршрутов, проходящих через нее.

На странице описания маршрута должна отображаться карта с одним нужным маршрутом.

Реализовать функцию "как проехать" - при указании начальной и конечной точек построить маршрут средствами Яндекса и определить, какими автобусами можно добраться до нужного места.

Подключить к этой карте функционал яндекс-пробки

2. перевести карту http://uslugu4u.ru/zelenograd_na_karte/ с гугла на яндекс