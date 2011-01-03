Здраствуйте фрилансеры. необходимо сделать парсер сети обуви.
PHP+API+ (Sape; linkfeed)
PHP+API+ ( Sape; linkfeed)
Нужен серверный скрипт
1. Закупка ссылок по схеме( цена итд), выбор на 1 площадке из 4-5 ссылок, что бы была и в YP и GS (текст не менее 1000 знаков).
2. После апдейта яндекса проверка по YP и GS и YL. Если нету по 3 параметрам ссылку удалять и закупать по пункту 1
Просьба указать стоимость вашей работы. Если есть готовое решение, то озвучить цену.
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