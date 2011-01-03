Приложение чат для контакта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок170 просмотров

Требуеться разработать чат для контакта, чтобы использовал mysql

Шаблон кода имееться, нужно доработать!

Дизайн будет очень простой, пример как нужно сделать имееться!

Сроки 2 неделя, предоплата имееться!

Меня зовут Михаил, тел 8 929 889 23 45

ICQ 1-425-653

MySQL
14 лет назад
Skyler-ExLy
Скайлер 
34 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров