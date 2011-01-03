Требуется восстановить работу скрипт парсера грабера который работает с сайта zvukoff.ru. + немного изменить его алгоритм работы
Приложение чат для контакта
Требуеться разработать чат для контакта, чтобы использовал mysql
Шаблон кода имееться, нужно доработать!
Дизайн будет очень простой, пример как нужно сделать имееться!
Сроки 2 неделя, предоплата имееться!
Меня зовут Михаил, тел 8 929 889 23 45
ICQ 1-425-653
Заявки фрилансеров
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