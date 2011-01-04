Скрипт по удалению email адресов

Имеется скрипт для рассылки писем, и email база.

Со временем адреса становятся не актуальными, и после каждой рассылки приходит все больше и больше писем с отчетом о недоставки письма.

Нужен скрипт, который будет обрабатывать все эти письма, выявлять адреса, создавать базу с этими адресами, и предлагать массово удалить их с общей базы.