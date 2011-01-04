Скрипт по удалению email адресов

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки241 просмотр

Имеется скрипт для рассылки писем, и email база.

Со временем адреса становятся не актуальными, и после каждой рассылки приходит все больше и больше писем с отчетом о недоставки письма.

Нужен скрипт, который будет обрабатывать все эти письма, выявлять адреса, создавать базу с этими адресами, и предлагать массово удалить их с общей базы.

14 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

weblands
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
14 лет назад
$25
1 день
Отличный программист, выполнил в течения нескольких часов, один из немногих программистов которые реально работают, а не ищут халяву. Советую, буду продолжать работать сним!
Приятно было работать, четкая постановка задачи. Четкая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество...

Заявки фрилансеров

weblands
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
34 отзыва
14 лет назад