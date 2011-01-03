Создание интерактивной flash карты Киева

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт17 заявок260 просмотров

Необходимо создание flash карты Киева и области, с размещением на ней ссылок на магазины.

Вот перечень магазинов: http://bimarket.ua/shops/?pg=shops-adress

Размер карты по ширине около 570-600 px.

Указывайте сразу стоимость работы, предпочтение будет отдаваться по стоимости.

14 лет назад
mixaluh
Рось 
42 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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