Требуется восстановить работу скрипт парсера грабера который работает с сайта zvukoff.ru. + немного изменить его алгоритм работы
Магазин для Вконтакте
На основе существующего интернет-магазина требуется разработать магазин-приложение для размещения в соцсети вКонтакте.
Оставляйте расценки и сроки в комментариях.
В личку писать не надо!
Заявки фрилансеров
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