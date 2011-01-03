Магазин для Вконтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок163 просмотра

На основе существующего интернет-магазина требуется разработать магазин-приложение для размещения в соцсети вКонтакте.

Оставляйте расценки и сроки в комментариях.

В личку писать не надо!

14 лет назад
juqovskiy
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров