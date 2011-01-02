Надо оптимизировать/исправить ошибки на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка118 просмотров

Добрый день,

Есть сайт на wordpress (www.androidturkiye.info), необходимо:

1. Оптимизировать с целью увеличения скорости загрузки страниц.

2. Оптимизировать наш собственный CDN (Content delivery network). (Требование использовать плагин My CDN)

3. Исправить ошибки с плагинами после активации CDN в том числе плагина My CDN.

С уважением.

WordPress
14 лет назад
dynamixnewmedia
Али 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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