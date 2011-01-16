Модуль доставки и доработки для Oscommerce

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Завершен3 заявки223 просмотра

Магазин Oscommerce Vam Edition.

Нужно создать модуль доставки. А точнее это будет 4 модуля доставки, работающих по одному принципу, и только называющихся по разному:

1) EMS express (во всех местах сайта во время оформления заказа, и в админке, пишется зеленым цветом)

2) Air Mail - Почта России (во всех местах сайта во время оформления заказа, и в админке, пишется синим цветом)

3) EMS express, наложенный платеж

4) Наложенный платеж, обычное отправление

Во всех этих модулях есть настройки: (см. приложение)

Также нужно сделать небольшие доработки для Vam Edition (см. приложение)

14 лет назад
romzor
Роман 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

artrich
Игорь 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-4)
14 лет назад
$220
10 дней
Опытный, очень хороший программист. С достаточно сложным и специфическим проектом справился на отлично и в установленный срок. Причем надо заметить, что при скромном бюджете который выделялся на данный проект, проявил инициативу, и внес свои полезные коррективы в виде функциональных и визуальных улучшениях в проект.
Понравилось работать с данным заказчиком! Притензий нет, все было на уровне

Заявки фрилансеров

artrich
Игорь 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
25 отзывов(-4)
14 лет назад