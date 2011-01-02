Скрипт whois через прокси

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Завершен2 заявки244 просмотра

Добрый день!

Есть скрипт на php, для получения информации от whois серверов через 43 порт. Написан на сокетах (рабочий скрипт в приложении).

Надо написать такой же, только чтоб соединялся не напрямую, а через прокси (socks-proxy, или http используя connect). Можно переписать этот, или новый. Curl или сокеты - не важно.

PHP
14 лет назад
Serega20
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dbg
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ok
open123
Виктор 
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dbg
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
open123
Виктор 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад