Скрипт whois через прокси

Добрый день!

Есть скрипт на php, для получения информации от whois серверов через 43 порт. Написан на сокетах (рабочий скрипт в приложении).

Надо написать такой же, только чтоб соединялся не напрямую, а через прокси (socks-proxy, или http используя connect). Можно переписать этот, или новый. Curl или сокеты - не важно.