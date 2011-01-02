Необходимо написать скрипт детальной статистики для контекстной рекламы Google AdSense. Скрипт должен выводить: 1. IP-адрес посетителя, который кликнул по рекламе 2*. Поисковый запрос по которому посетитель перешел на мой ...
Скрипт whois через прокси
Добрый день!
Есть скрипт на php, для получения информации от whois серверов через 43 порт. Написан на сокетах (рабочий скрипт в приложении).
Надо написать такой же, только чтоб соединялся не напрямую, а через прокси (socks-proxy, или http используя connect). Можно переписать этот, или новый. Curl или сокеты - не важно.
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