Сервис коллективных покупок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки187 просмотров

Проект - аналог groupon.com

Требуется создание движка с нуля, либо на основе cms (joomla, drupal и т.д.)

В перспективе - сотрудничество на постоянной основе.

Срок - 3 дня.

DrupalJoomla
14 лет назад
leonid_groysman
Леонид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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