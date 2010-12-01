1. Система должна получать от клиента и обрабатывать документы не только в формате .txt, но и в форматах других распространенных текстовых и графических редакторов: .doc, .docx, .odf, .rtf, .html, .xhtml, .sml, .oeb, .DjVu, .chm, .xps, ...
Конструктор визиток
Нужен конструктор визиток на Flash – выбор темплейта, загрузка своего лого, изменение текста и тп, желательно уже готовый но с возможностью дальнейшей доработки. Присылайте ваши ссылки и свои координаты (email , ICQ) и примерные цены.
Заявки фрилансеров
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