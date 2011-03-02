Нужно сделать полную копию сайта l2kc.ru, в дизайне который я вам предоставлю. Отвёрстанным или в псд, на ваш выбор. Регистрация пользователей не нужна.
ASP. Для Игоря Кошевого
1. Обновить GUI
2. Перевести БД с mssql на oracle: новые колонки, запросы.
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