Расширение возможностей сайта знакомств

Вячеслав - самый лучший программист на фрилансе, это 100%! Работает очень быстро и качественно. Было сложное задание по программированию функций сайта знакомств, планировалось выполнить его за 2-3 недели. Но Вячеслав за один день разобрался в структкре движка и всего через 4 дня все было полностью готово! С удовольствием продолжу сотрудничество.