На сайт прикручена твиттер oauth авторизация, выдает непонятное исключение кто может разобраться?
Расширение возможностей сайта знакомств
Здравствуйте!
Ищу PHP программиста для расширения возможностей сайта знакомств на движке vldPersonals. Адрес сайта: youhidden.com
Доработать нужно следующее:
--Запрограммировать шапку сайта (спец-размещение);
--Поправит редактор аватаров и других фото;
--Из стандартной опции "Events (Встречи)" сделать копию, затем упростить и отредактировать ее функции;
--И еще некоторые мелочи.
Подробное ТЗ прилагается.
Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.
Возможна предоплата 30%.
Выбранный исполнитель
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