Расширение возможностей сайта знакомств

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки161 просмотр

Здравствуйте!

Ищу PHP программиста для расширения возможностей сайта знакомств на движке vldPersonals. Адрес сайта: youhidden.com

Доработать нужно следующее:

--Запрограммировать шапку сайта (спец-размещение);

--Поправит редактор аватаров и других фото;

--Из стандартной опции "Events (Встречи)" сделать копию, затем упростить и отредактировать ее функции;

--И еще некоторые мелочи.

Подробное ТЗ прилагается.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.

Возможна предоплата 30%.

PHP
14 лет назад
artkik
34 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Flatry
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$100
5 дней
Вячеслав - самый лучший программист на фрилансе, это 100%! Работает очень быстро и качественно. Было сложное задание по программированию функций сайта знакомств, планировалось выполнить его за 2-3 недели. Но Вячеслав за один день разобрался в структкре движка и всего через 4 дня все было полностью готово! С удовольствием продолжу сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Flatry
42 года
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад

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