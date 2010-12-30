На сайт прикручена твиттер oauth авторизация, выдает непонятное исключение кто может разобраться?
Копировать интернет магазин
Необходимо полностью скопировать интернет магазин: trade - city . com . ua , вместе с товарами и админкой.
Если Вы умеете коипровать интернет магазины на каких либо других движках напишите мне пожалуйста
I C Q : 3 6 6 - 8 9 2 - 4 4 3
S k y p e : mihail-consulting
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Добрый день, мне нужно внести некоторые изменения на форуме с движком vbulletin 1. Убрать из футера сквозную ссылку 2. разгрузить главную страницу ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Требуется доработать Jquery слайдер по нескольким параметрам.Завершен14 лет назад
- $100
Необходимо написать модуль для DLE 8.3. Это каталог, где каждая позиция имеет по нескольку внутренних страниц и значений, на основе которых происходит фильтрация и сортировка в списке позиций. Есть примерное ТЗ, но хотелось бы поговорить ...Завершен14 лет назад
Здравствуйте, собственно интересует разработка сервиса аналога приведенного выше. Хотелось бы услышать ценовой диапозон и сроки разработки, в пм просьба не писать заявки оставляйте здесь. Исполнитель желательно и ЦФ ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно научить vldPersonals 2.6 дружить с никами на русском языке. Пусть вместо русских ников в строке адреса будет порядковый номер пользователя или как-то по другому. Желателен опыт работы с данным движком. Указывайте ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Итак есть скрипт machform который предоставлю при желании,хотя для просмотра можете найти нуленную версию. нужно сделать функцию на пхп которая сделает следуюшее а) insert.php?form_id=XX&entry=yy&kniga_id=zzz ...Завершен14 лет назад
- $10
Результат запроса по ссылке предоставляется в таком виде jsonp1293628807768({"text":" \r\n \r\n ........................................................................................ необходимо чтобы после запроса формы выводился результат на страницу (в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Требуется эксперт по wordpress - комплекс задач в первую очередь настроить "правильный" вывод инфы на "правильных" урлах.Завершен14 лет назад
В общем нужен модуль Голосования для DLE 9.0 Пример работы скрипта (только там не DLE) http://vishime.ru/competitions/801/ ЗЫ Что бы можно было создавать неограниченное количество таких вот голосований. Вjобще ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад