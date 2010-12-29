Голосование для DLE 9.0

В общем нужен модуль Голосования для DLE 9.0

Пример работы скрипта (только там не DLE)

http://vishime.ru/competitions/801/

ЗЫ Что бы можно было создавать неограниченное количество таких вот голосований.

Вjобще будут устраиваться точно такие же голосования, необязательно в качестве голосования фотку вставлять, можно просто текст, а можно текст + фото. При установке голосования выбирается с какого по какое число и время будет происходить голосование, могут голосовать пользователи сайта (регнутые и вошедшие в свой аккаунт) или просто нереганные посетители. При окончании голосования, оно закрывается, но остается так сказать в архивее всех голосований, и надпись голосование окончено и имя победителя.

Пример уже закончившегося голосования

http://vishime.ru/competitions/787/