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Голосование для DLE 9.0
В общем нужен модуль Голосования для DLE 9.0
Пример работы скрипта (только там не DLE)
http://vishime.ru/competitions/801/
ЗЫ Что бы можно было создавать неограниченное количество таких вот голосований.
Вjобще будут устраиваться точно такие же голосования, необязательно в качестве голосования фотку вставлять, можно просто текст, а можно текст + фото. При установке голосования выбирается с какого по какое число и время будет происходить голосование, могут голосовать пользователи сайта (регнутые и вошедшие в свой аккаунт) или просто нереганные посетители. При окончании голосования, оно закрывается, но остается так сказать в архивее всех голосований, и надпись голосование окончено и имя победителя.
Пример уже закончившегося голосования
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