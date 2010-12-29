Подзапрос в Update

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Закрыт3 заявки306 просмотров

Есть поля `mesto` `name` `date`

сортировка идет по полю `date` и кто на каком месте в итогде оказался после сортировки требуется занести в поле `mesto`

одним запросом и максимально оптимизированно

14 лет назад
legionet
Марат 
44 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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