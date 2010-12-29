Настройка htaccess чпу + redirect 301

Требуется корректировка htaccess

В чем суть, сайт переехал на новую CMS на которой все урлы - чпу, для того чтобы оставаться в индексе Яндекса, нам еще нужны и редиректы со старых урлов на новые, чтобы он их склеил

Пример старого урла

/prod_about.php?id=27

Пример нового урла

/catalog/korobki_montazhnye_naruzhnoi_ustanovki/

Пример реврайта

RewriteRule ^catalog/([^/]*)(/?)$ index.php?t=catalog&c=$1 [NC]