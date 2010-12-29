Русификация движка сайта на php

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Закрыт7 заявок162 просмотра

Нужно русифицировать готовый движок

PHP
14 лет назад
Abs_on
Антон 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров