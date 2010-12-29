1) Разработать базу данных, создать шаблоны форм ввода, необходимо автоматизировать формы ввода (связать с бд) используя уии framework или другой на ваше усмотрение, В поля ввода внедрить функцию autocomplete. 2)По заполненным справочникам ...
Русификация движка сайта на php
Нужно русифицировать готовый движок
Заявки фрилансеров
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