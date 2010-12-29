Php разбивка по страницам (пагинация)

Добрый день ! Имеется сайт http://xit.kz/diary/

В приложении файлы модуля diary. При нажатии на + вываливаются 10 записей блогов соответсвующей категории. Нужно чтобы вываливались все записи категории по 10 на страницу. То есть у каждого + должно быть разбиение на страницы. Код запросов в файле \diary\tpl\ru\user.listing.tpl.

Задание простое. Предпочтение сроку.