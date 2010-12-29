Натянуть дизайн на Amiro.CMS

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Закрыт3 заявки125 просмотров

Требуется к концу дня (29.12) натянуть дизайн на Amiro.CMS

Сохранить все функции, предусмотренные в дизайне. Ничего сложного нет. Стандартный дизайн.

Сам дизайн в приложении.

Ваши предложения, господа?

14 лет назад
denis-g
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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