Замена блока меню на блок отображения картинок.

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Закрыт1 заявка123 просмотра

Заменить блок "Правое меню"

http://fr.euro-go.com/restorani/restorani-frantsii

на блок отображение/дефиле фото.

Наличие SKYPE и микрофона - обязательное условие для работы.

Спасибо.

14 лет назад
Euro-Go
Артур 
51 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

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Нет заявок фрилансеров