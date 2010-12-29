Нужно выполнить несколько заданий: 1. Настроить ajax tooltip - на 2. PDA-версия сайта 3. Поднять Форум привязать в закрытом разделе 4. Поднять раздле Новости (списк новостей с постраничной ...
Замена блока меню на блок отображения картинок.
Заменить блок "Правое меню"
http://fr.euro-go.com/restorani/restorani-frantsii
на блок отображение/дефиле фото.
Наличие SKYPE и микрофона - обязательное условие для работы.
Спасибо.
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