Проект на Symfony

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Завершен2 заявки222 просмотра

Добнрого дня.

Имеется проект, написанный на Symfony.

Необходима его доработка и дальнейшая поддержка (постоянные апдейты, создание новых сервисов и тд).

Требуется человек, имеющий опыт работы с данным фреймверком.

Обсуждение деталей при личной переписки.

Жду Вашего ответа.

Хорошего дня!

Symfony
14 лет назад
vega-design
Дмитрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Inori
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$60
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Приятный заказчик. Четко поставленные задачи и вовремя оплаченный бюджет. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Inori
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад