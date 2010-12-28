Нужно обновить сайт на джумле. Чуть изменить сайт.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок166 просмотров

Нужно обновить сайт на джумла, чуток поменять структуру сайта.

Заполнить тексты (Это сам сделаю) ну и по мелочам чуток.

Работы на час-2

Пишите скайп или асю.

Жду.

Joomla
14 лет назад
winnercom
Евгений 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров