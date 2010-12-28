Тулбар для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки124 просмотра

Нужен простой тулбар для городского сайта. Должны быть популярный ссылки, погода, курс валюты итд.

Интересуют сроки, стоимость и подобные работы в портфеле.

14 лет назад
mi1h
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров