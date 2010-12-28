Всем привет, Необходим граббер (импорт) новостей со сторонних сайтов. Данный граббер делается как промежуточное звено, чтобы полученные данные использовать на главном сайте, поэтому нет необходимости красиво все реализовывать, достаточно читаемость новостей и ...
Оптимизация форума на движке IPB 3.1.2
Форум находится в папке основного сайта , но со своей базой.
Основной сайт 1251 , форум utf8. IPB 3.1.2
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Хотлось бы сделать
1.ЧПУ - site.ru/forum/podforum1/tema.html
2.Прописать в .htaccess редиректы от лишних разделов такого типа как
/forum/index.php/forum/avto/zapchsty/ferrary/dvigatel.html
в такой /forum/avto/zapchsty/ferrary/dvigatel.html
и если есть ещё какие-то адреса кроме основного по которым можно попасть на эту же страницу
3.Кодированный редирект для защиты от внешних ссылок включая ссылки картинок с чужих сайтов ,но не site.ru/forum/go?aH0EYEJVLSIFLMCLVKLKD
а site.ru/forum/go/go?aH0EYEJVLSIFLMCLVKLKD (Через каталог)
с закрытием редиректа в nofollow и noindex
чтобы редирект работал и когда картинка уменьшена и когда увеличена
Также чтобы работал и с тегом и с тегом [img] и с тегом [thumb]
4.Закрытие от индексации поисковиков всего кроме форумов, открытых топиков и картинок залитых на свой сервер в топиках, а календари,архивы,последние темы,последние сообщения и прочие страницы пораждающие дублирование контента закрыть и прописать это дополнитльно в роботсе.
5.Исправление баги в отображении IE 7 всех шаблонов.(уменьшение размера шрифта к низу)
6.Исправление баги - при выставлении Хайда для гостей в опциях админки на форуме не работает.
Если с форума при редактировании в записи убрать знак "=" то Хайд для гостей начинает работать.
7.Консультирование по работе этого движка
Опыт работы с движком по оптимизации должен быть обязательно.
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