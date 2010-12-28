Оптимизация форума на движке IPB 3.1.2

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Закрыт1 заявка89 просмотров

Форум находится в папке основного сайта , но со своей базой.

Основной сайт 1251 , форум utf8. IPB 3.1.2

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Хотлось бы сделать

1.ЧПУ - site.ru/forum/podforum1/tema.html

2.Прописать в .htaccess редиректы от лишних разделов такого типа как

/forum/index.php/forum/avto/zapchsty/ferrary/dvigatel.html

в такой /forum/avto/zapchsty/ferrary/dvigatel.html

и если есть ещё какие-то адреса кроме основного по которым можно попасть на эту же страницу

3.Кодированный редирект для защиты от внешних ссылок включая ссылки картинок с чужих сайтов ,но не site.ru/forum/go?aH0EYEJVLSIFLMCLVKLKD

а site.ru/forum/go/go?aH0EYEJVLSIFLMCLVKLKD (Через каталог)

с закрытием редиректа в nofollow и noindex

чтобы редирект работал и когда картинка уменьшена и когда увеличена

Также чтобы работал и с тегом и с тегом [img] и с тегом [thumb]

4.Закрытие от индексации поисковиков всего кроме форумов, открытых топиков и картинок залитых на свой сервер в топиках, а календари,архивы,последние темы,последние сообщения и прочие страницы пораждающие дублирование контента закрыть и прописать это дополнитльно в роботсе.

5.Исправление баги в отображении IE 7 всех шаблонов.(уменьшение размера шрифта к низу)

6.Исправление баги - при выставлении Хайда для гостей в опциях админки на форуме не работает.

Если с форума при редактировании в записи убрать знак "=" то Хайд для гостей начинает работать.

7.Консультирование по работе этого движка

Опыт работы с движком по оптимизации должен быть обязательно.

14 лет назад
Amaroid
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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