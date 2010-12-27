Требуется парсер сайта softpedia.com или альтернативный ему по количеству наименований программных продуктов, например, download.com Задача написать парсер и апдейтер, чтобы иметь обновления периодически. граббер будет работать на моём VDS.
Заказ обратного звонка на ajax
Необходимо что бы при нажатии на ссылку на сайте выезжала красивая форма для заказа обратного звонка, должны быть поля:
Номер телефона
Имя
Желаемое время звонка
Доп. информация...
Работать должно на ajax без перезагрузки страницы..
От вас цены, сроки...
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