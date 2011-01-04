Зделать content-encoding на сайте edemka.ru либо еще чтото чтобы сайт быстрее загружался
Несколько доп. функций для плагина в Magento
Нужно добавить несколько динамичных полей для EasyTabs плагина. Нужно чтобы через админку можно было задать доп. параметры (в html) и они отображались в 2х дополнительных закладках. К каждому продукту своя информация.
Оплата после выполнения через WMZ
Выбранный исполнитель
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