Несколько доп. функций для плагина в Magento

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка109 просмотров

Нужно добавить несколько динамичных полей для EasyTabs плагина. Нужно чтобы через админку можно было задать доп. параметры (в html) и они отображались в 2х дополнительных закладках. К каждому продукту своя информация.

Оплата после выполнения через WMZ

HTMLMagento
14 лет назад
slf
39 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

Watchman
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Отличный специалист по Magento. На этом сайте это, скорей всего, один из самых квалифицированных специалистов. Будем и дальше сотрудничать.
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Заявки фрилансеров

Watchman
Сергей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад