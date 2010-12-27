PHP скрипт защиты

Нужен простой скрипт который определят был клик по контекстной рекламы Google Adsense с сайта или нет, если клик был то заносит в базу данных: ip. браузер и так далее.

Принцип работы простой, скрипт определяет был переход по домену doubleclick.­net, если был то заноситься в базу данных информация.