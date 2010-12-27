PHP скрипт защиты

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Нужен простой скрипт который определят был клик по контекстной рекламы Google Adsense с сайта или нет, если клик был то заносит в базу данных: ip. браузер и так далее.

Принцип работы простой, скрипт определяет был переход по домену doubleclick.­net, если был то заноситься в базу данных информация.

PHP
14 лет назад
vanea
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17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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ishubin
Игорь 
48 лет
17 лет в сервисе
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11 лет назад
14 лет назад
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ishubin
Игорь 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад