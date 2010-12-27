Проблема php

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Закрыт3 заявки139 просмотров

Добрый день ! Имеется сайт http://zakup.mcsunkar.kz/ после переноса на сервер заказчика - получлось так - http://akbastau.kz/zakup/ нужно устранить проблему. php на сервере работает. http://akbastau.kz/zakup/phpinfo.php. Предпочтение срокам.

PHP
14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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