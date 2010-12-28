Необходимо создать программу: диспетчер вносит информацию о человеке,с возможностью последующего редактирования этой информации. Несколько рабочих мест подвязаны в сети. Все могут просматривать внесенную информацию. Под администратором необходима возможность изменения внесенной информации.Общий доступ к отчетам из ...
Форма заказа с отправкой на почту+калькуряор цены
Нужно сделать форму заказа товара с отправкой данных на электронную почту.
Так же в процессе заказа считать цену в реальном времени на AJAX.
Сама форма простейшая, одностраничная (посмотреть можно тут: mediatarget.in/order/ ).
Нужно сделать нормальную вёрстку (например, что бы поля textarea не были выше соответствующей строки текста).
Так же требуется защитить форму от спама методом, не требующим от посетителя ввода капчи (например, скрытыми полями).
После отправки формы, посетителю сообщается стандартный текст, в качестве переменных в котором выступает в том числе номер заказа, генерируемый по простой формуле (дата+ счётчик заказов).
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