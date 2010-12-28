Форма заказа с отправкой на почту+калькуряор цены

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок183 просмотра

Нужно сделать форму заказа товара с отправкой данных на электронную почту.

Так же в процессе заказа считать цену в реальном времени на AJAX.

Сама форма простейшая, одностраничная (посмотреть можно тут: mediatarget.in/order/ ).

Нужно сделать нормальную вёрстку (например, что бы поля textarea не были выше соответствующей строки текста).

Так же требуется защитить форму от спама методом, не требующим от посетителя ввода капчи (например, скрытыми полями).

После отправки формы, посетителю сообщается стандартный текст, в качестве переменных в котором выступает в том числе номер заказа, генерируемый по простой формуле (дата+ счётчик заказов).

AJAX
14 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Задание выполнено быстро и качественно. Все вопросы только по делу. Код с комментариями. Багфиксы реализованы с первой просьбы. Кроссбраузерность проверена Александром перед сдачей проекта, что так же встречается нечато. Рад сотрудничетсву.
Прекрасно сработались. Задание выполнено оперативно на сервере заказчика. Оплачено сразу после успешной реализации. Буду рад помочь в будущих проектах.

Заявки фрилансеров

MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад