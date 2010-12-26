Конвертирование и настройка форума на phpBB 3

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка111 просмотров

Необходимо переконвертировать форум phpbb2 на phpbb3 с установкой модов.

14 лет назад
Accountant_rus
Солдаткин 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$500
10 дней
Настоящий профи, помог сконвертировать и улучшить старый и большой форум. Рекомендую!
Доволен сотрудничеством с Алексеем. Задание по проекту было полностью объяснено, все необходимые условия для работы были созданы, а оплата своевременно произведена. Спасибо, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

FladeX
Максим 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Модуль/скрипт на dle

    $10

    Есть 2 сервера: №1 – где висит основной сайт; №2 – тестовый сайт. Нужно чтобы новости которые добавлены за вчера добавлялись на сервер №2, доступ ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Php разбивка по страницам

    Добрый день ! Имеется сайт http://xit.kz/diary/ В приложении файлы модуля diary. При нажатии на + вываливаются 10 записей блогов соответсвующей категории. Нужно чтобы вываливались все записи категории по 10 на страницу. То ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание файлового архива на DLE

    Нужно сделать вот такой файловый архив на DLE - http://www.bizidei.ru/dokumentyi_dlya_biznesa/primeryi_biznes-planov.html Здесь стоит модуль Remository, но он только для Джумла. В общем можете его переделать, но мне нужен вот такой модуль для DLE. Говорите свою ...

    DLEJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Простой сайт.

    Здравствуйте! Ваше задание создать сайт с простейшим дизайном к примеру как на этом сайте http://www.sports.ru/ - тоесть один логотип всё остальное белый и серый фон . На сайте должна присутствовать биллинговая система WebMoney ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер iCal

    Есть Google calendar, он позволяет публиковать свои календари (експорт) в формате iCal есть другое приложение, которое принимает события в формате попроще - из рекурсий поддерживается повторение для события (каждый день, неделя, месяц, год) ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Приватно для Москалева Евгения Михайловича

    $35

    В описании товара в интернет магазине необходимо создать следующее: - вывод описания товара организовать в виде раскрывающегося списка + всплывающая подсказка на каждое описание характеристики типа товара. - само описание будет браться с ...

    Java
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Верстка и интеграция на wordpress

    Есть новый дизайн для сайта http://pravo-1.ru Сайт работает на движке wordpress. Необходимо сделать шаблон для сайта, на основании нового макета (сверстать и интегрировать на wp): http://fecs.ru/projects/pravo/4.jpg http://fecs.ru/projects/pravo/1.jpg и т.п. ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад